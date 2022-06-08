300 ألف طلب متأخر.. كيف تهدد جنسية فينيسيوس سوق انتقالات ريال مدريد

يسابق ريال مدريد الزمن لتجنيس لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، حتى يفتح للنادي الملكي مزيدًا من الخيارات في سوق الانتقالات.

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فينيسيوس يعمل على الحصول على الجنسية الإسبانية، وبالتالي إفساح مكان لتسجيل لاعب أجنبي في قائمة ريال مدريد.

قوانين الدوري الإسباني تنص على قيد 3 لاعبين كحد أقصى من خارج الاتحاد الأوروبي.

حاليًا يمتلك ريال مدريد ثلاثي برازيلي لا يحمل جوازات سفر أوروبية: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيدير ميليتاو.

أمّا كاسيميرو وفيدي فالفيردي وماريانو دياز، فجميعهم يملكون الجنسية الإسبانية، حالهم حال مارسيلو القائد السابق للفريق الذي رحل هذا الصيف ولم يكن يشغل مكانًا أجنبيًا.

سوق الانتقالات

حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية، سيسمح لـ ريال مدريد بالتحرك بحرية أكبر في سوق الانتقالات الصيفية.

الاسم الأبرز والذي طرحته الصحافة في الأيام الماضية هو جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

المهاجم البرازيلي ينتهي عقده مع السيتيزنز صيف 2023، ومع استقدام النرويجي إرلينج هالاند، بات خروج جيسوس من مانشستر سيتي مؤكدًا.

الأمر نفسه ينطبق على الياباني تاكيفوسا كوبو الذي انتهت إعارته لـ ريال مايوركا، لكنه لن يُقيَّد في قائمة ريال مدريد إلا لو وُجد مكان لأجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي.

سبب الأزمة

ريال مدريد كان يأمل أن يحصل فينيسيوس على الجنسية هذا الصيف، لكنه يواجه خطر التأخر في الحصول عليها.

إذاعة كادينا سير الإسبانية أوضحت أن وزارة العدل الإسبانية لديها أكثر من 300 ألف طلب حصول على جنسية بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن 30 موظفًا فقط يتولون النظر في هذه الطلبات، ولا يوافقون خلال العام على أكثر من 50 ألف أو 60 ألف طلب.

بل تواجد طلبات تجنيس متراكمة منذ عام 2016، مما يجعل من النظر في طلب فينيسيوس المُقدَم العام الماضي مُستبعدًا خلال الأسابيع المقبلة.

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