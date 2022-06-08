كرة سلة - عاصم مرعي يكشف لـ في الجول عن وجهته الأقرب

كشف عاصم مرعي لاعب منتخب مصر لكرة السلة ولاعب تشانجون الكوري سابقا عن وجهته المحتملة المقبلة.

وقال مرعي في تصريحات عبر FilGoal.com: "لم أحسم قراري بنسبة 100% ولكن بنسبة كبيرة ساستمر في مشواري الاحترافي في كوريا، كان لدي خيارين باللعب في تركيا أو كوريا ولكن بنسبة كبيرة ساستمر في كوريا".

وتابع "لم يكن هناك مشكلة في التجنيد، الموضوع كان بسبب أن زوجتي أمريكية ولدي أولاد ولكن المشكلة فقط كانت في الاحتياج لوقت طويل لإنهاء الأوراق وحاليا استطيع أن أنهي الأوراق في أي وقت ولكن لا يوجد مشكلة على الإطلاق".

وكان مرعي قد وقع مع الزمالك للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية ولكنه لم يتمكن من السفر مع الفريق للمشاركة في المراحل النهائية في رواندا بسبب مشاكل في تصاريح السفر.

وأضاف "أرى أن فرصة منتخب مصر للوصول لكأس العالم قوية ولكنها ليست سهلة، ومع زملائي والجهاز الفني نستطيع أن نصل، نحتاج فقط إلى التركيز والثبات الإنفعالي وأن نسير بمعايير محددة ويقوم كل شخص بدوره".

وشدد "الفرق في بطولة إفريقيا الماضية كانت أقوى وشاهدت السنغال كانت أقوى الفرق والكونغو أيضا فريق جيد ولكن ليس مثل تونس أو نيجيريا وأرى حاليا أن اللاعبين خبرتهم أصبحت أكبر وتزيد في كل مرة بشكل أكبر والثبات في وجود اللاعبين وهذا يساعد على تحسين الأداء".

وأردف "لم أتمكن من المشاركة في بطولة إفريقيا ليس بسبب عدم وجود توقف ولكن لأنني إذا كنت انضميت إلى معسكر مصر كنت سأعود لأبقى في حجرا صحيا في كوريا لمدة 21 يوما ولن أتمكن خلالهم من خوض أي مباريات وكان سيعتبر ذلك فسخا للعقد من طرفي، وحاليا لم يعد هناك أي حجر صحي في كوريا واستطيع أن أعود وانضم للمنتخب في أي توقيت".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدور الثاني من المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد شارك في المرحلة الأولى والتي أقيمت في السنغال وتمكن خلالها من حصد 5 نقاط.

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