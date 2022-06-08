موسيماني: أشعر بالامتنان لما منحنا الله من بطولات في أخر 20 شهرا مع الأهلي

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

موسيماني

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن امتنانه بما حققه مع النادي في أخر 20 شهر.

ونجح الأهلي في تحقيق بطولات مختلفة تحت قيادة بيتسو موسيماني خلال فترة توليه المسؤولية.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "في أخر 20 شهرا، كانت هذه رحلتنا التي أكرمنا الله بها".

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ونشر موسيماني صورا من حصده للبطولات مع الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف "فليباركهم الرب، نشعر بالامتنان والتواضع".

واختتم موسيماني تغريدته "تغيير اللعبة إلى الأفضل".

ونجح بيتسو موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين ووصل إلى النهائي ثلاث مرات لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد.

كما نجح المدرب الجنوب إفريقي في حصد لقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفاز بكأس مصر مرة واحدة.

وتوج موسيماني بالميدالية البرونزية مرتين في منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي.

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