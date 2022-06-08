موسيماني: أشعر بالامتنان لما منحنا الله من بطولات في أخر 20 شهرا مع الأهلي

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن امتنانه بما حققه مع النادي في أخر 20 شهر.

ونجح الأهلي في تحقيق بطولات مختلفة تحت قيادة بيتسو موسيماني خلال فترة توليه المسؤولية.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "في أخر 20 شهرا، كانت هذه رحلتنا التي أكرمنا الله بها".

ونشر موسيماني صورا من حصده للبطولات مع الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية.

وأضاف "فليباركهم الرب، نشعر بالامتنان والتواضع".

واختتم موسيماني تغريدته "تغيير اللعبة إلى الأفضل".

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with. God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

ونجح بيتسو موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين ووصل إلى النهائي ثلاث مرات لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد.

كما نجح المدرب الجنوب إفريقي في حصد لقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفاز بكأس مصر مرة واحدة.

وتوج موسيماني بالميدالية البرونزية مرتين في منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي.

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