تصفيات كأس آسيا – البحرين تبدأ بثقة.. وتايلاند تكتسح المالديف

فاز منتخب البحرين على بنجلاديش بهدفين دون رد في ملعب بوكيت جليل الوطني بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة للدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2023.

سجل هدفي البحرين علي حرام وكميل الأسود في الشوط الأول.

لتتصدر البحرين المجموعة مبكرًا بثلاثة نقاط في انتظار نتيجة مباراة تركمنستان وماليزيا -مستضيفة منافسات هذه المجموعة-.

البحرين انتظرت حتى الدقيقة 34 لتتقدم بالهدف الأول بواسطة علي حرام الذي سجل ثاني أهدافه الدولية.

وقتلت البحرين المباراة سريعًا في الدقيقة 42 عن طريق كميل الأسود الذي رفع أهدافه الدولية إلى 3.

ويشرف على تدريب البحرين المدرب البرتغالي هيليو سوسا الذي قاد الأحمر للقب كأس الخليج العربي 2019.

وتلعب البحرين مباراتها المقبلة يوم السبت في مواجهة ماليزيا صاحبة الأرض.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب تايلاند على جزر المالديف بثلاثية دون رد في ملعب ماركاجي بمدينة نامانجان الأوزبكية.

ساراتش يوين تقدّم لـ تايلاند في الدقيقة 40، قبل أن يضاعف القائد تيراسيل دانجدا النتيجة سريعًا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

دانجدا (34 عامًا) سبق له اللعب لـ مانشستر سيتي وألميريا، ورفع رصيده إلى 53 هدفًا دوليًا في المركز الثالث على قائمة الهدافين التاريخيين لبلاده.

فيما اختتم بانسا هيمفيبون أهداف تايلاند في الدقيقة 80.

لتتصدر تايلاند المجموعة سريعًا بثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة أوزبكستان وسريلانكا.

وفي الرابعة، فازت هونج كونج على أفغنستان بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سولت ليك بمدينة كولكاتا الهندية.

هونج كونج تقدّمت بواسطة وونج واي في الدقيقة 23، ثم أضافت الهدف الثاني عن طريق ماثيو أور في الدقيقة 27.

بينما سجلت أفغنستان هدفًا شرفيًا في الدقيقة 81 عن طريق فرشاد نور.

وتُختَتم مباريات تلك المجموعة هذا المساء بمواجهة الهند وكمبدويا.

وفي المجموعة السادسة، اكتسحت طاجكستان نظيرتها ميانمار برباعية دون رد في ملعب دولين عمرجاكوف في مدينة بيشكيك.

طاجكستان تقدّمت في الدقيقة التاسعة بواسطة شيرفوني ماباتشويف، قبل أن يضيف مانوتشيخر جليلوف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وعاد ماباتشويف وأضاف هدفًا ثالثًا سريعًا في الدقيقة 57، قبل أن يختتم إيخسون باندجشانبي الأهداف في الدقيقة 84.

وتلتقي قيرجزستان بـ سنغافورة في ثاني مباريات المجموعة مساء اليوم الأربعاء.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، ويرافقهم أفضل 5 منتخبات أصحاب المركز الثاني في المجموعات الستة.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

عاصم مرعي يكشف عن مستقبله

من هو تشواميني صفقة ريال مدريد المنتظرة

كل جوائز محمد صلاح الفردية في مسيرته

ريال مدريد يجدد عقد أسطورته