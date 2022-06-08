مدرب إثيوبيا: غياب صلاح والنني لن يؤثر على منتخب مصر

يرى ووبيتو أباتي المدير الفني لـ منتخب إثيوبيا أن الغيابات التي ضربت منتخب مصر لن تؤثر على الفراعنة.

ويستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر على ملعب بينجو في مالاوي في إطار الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال أباتي عبر قناة أون تايم سبورت: "منتخب مصر يملك العديد من اللاعبين الجيدين، غياب بعض النجوم لن يؤثر على الفريق، ولا يعطينا الأفضلية".

وأضاف "منتخب مصر خاض نهائي كأس الأمم الإفريقية، وخسر الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، كذلك لعب بشكل جيد أمام غينيا واستحق الفوز".

وأكمل "منتخب مصر فريق جيد بالطبع، تاريخه كبير في كرة القدم، ونحن نحترمه".

وأتم "منتخب إثيوبيا يملك لاعبين جيدين وصغار في السن".

ويغيب محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" عن قائمة منتخب مصر المسافرة إلى إثيوبيا بسبب الإصابة.

وافتتح المنتخب الإثيوبي مشواره بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام مالاوي.

وبدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا بهدف سجله مصطفى محمد.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

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