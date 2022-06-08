تقرير تونسي: المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 600 ألف دولار في قضية لسعد الجزيري

قررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم النادي الاسماعيلي 600 ألف دولار في قضية لاعبه التونسي السابق لسعد الجزيري، وذلك حسب تقرير نشره موقع "فوت 24" التونسي.

لسعد الجزيري النادي : النهضة الإسماعيلي

وكان الجزيرى الذى انضم لـ الإسماعيلى موسم 2018 قادما من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.

الجزيري طالب وفقا للتقرير في وقت سابق، سلطات تونس بالتدخل للحصول على جواز سفره المحتجز على حد وصفه، من قبل مسؤولي الإسماعيلي رغم فسخ تعاقده.

وقتها نشر اللاعب بيانا في مارس 2019 مطالبا سلطات تونس بالتدخل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". (طالع التفاصيل)

ورد الإسماعيلي في بيان رسمي، مفندا ما وصفه بـ"مجموعة من الأكاذيب" لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاع اللاعب عن التدريبات لأكثر من 20 يوما. (طالع البيان المطول كاملا)

صاحب الـ30 عاما لعب للإسماعيلي في الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019. وشارك بقميص الدراويش في 12 مباراة بكل المسابقات وسجل خلالها 3 أهداف.

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