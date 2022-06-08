طلب خاص من الاتحاد الإنجليزي إلى رابطة الدوري بسبب كأس العالم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلبا رسميا إلى رابطة الدوري الإنجليزي بشأن مباريات الجولة التي تسبق انطلاق كأس العالم 2022.

وطلب الاتحاد الإنجليزي عدم جدولة مباريات بين الـ6 الكبار في هذه الجولة، حسب شبكة ESPN.

الـ6 الكبار هم، ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام.

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ستقام مباريات الجولة التي تسبق كأس العالم يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.

إذ ينطلق المونديال في قطر بعد أسبوع واحد من جولة جديدة في دوريات أوروبا.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

بسبب كأس العالم أيضا.. ستشهد مواعيد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عدة تغييرات بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر.

وتنطلق مرحلة المجموعات يوم 6 سبتمبر 2022 في موعدها المعتاد سنويا، لكن باقي مباريات دور المجموعات ستلعب في مواعيد متلاحقة حتى تنتهي هذه المرحلة قبل كأس العالم، وتحديدا يوم 2 نوفمبر، على خلاف ما كانت تنتهي في ديسمبر من كل عام.

أما دور الـ16 فينطلق في 14 فبراير 2023 وهو موعده المعتاد، ثم تستكمل المسابقة بربع النهائي يوم 11 أبريل، ونصف النهائي يوم 9 مايو.

بينما تقام المباراة النهائية يوم 10 يونيو.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر 2022

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر 2022

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر 2022

ذهاب ثمن النهائي: 14 و15 و21 و22 فبراير 2023

إياب ثمن النهائي: 7 و8 و14 و15 مارس

ذهاب ربع النهائي: 11 و12 أبريل

إياب ربع النهائي: 18 و19 أبريل

ذهاب نصف النهائي: 9 و10 مايو

إياب نصف النهائي: 16 و17 مايو

النهائي: 10 يونيو

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