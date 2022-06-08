وكيلة موسيماني: محبطون بسبب الحديث المستمر عن إمكانية إقالته

تحدثت مويرا ثلاجالي، زوجة ووكيلة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن الانتقادات التي يتعرض لها الجنوب إفريقي خلال الفترة الأخيرة، الحديث عن إمكانية إقالته.

وقالت مويرا في تصريحات نقلها موقع "timeslive" الجنوب إفريقي: "يؤلم بعض الشيء أن شخصا يفعل الكثير لكن الجماهير ليست سعيدة على الإطلاق".

وأضافت "لا أعلم أسبابهم، لكنني أؤمن أن بيتسو موسيماني يعمل بشكل جيد".

وأكملت "من المهم توضيح أنه ليس جميع جماهير الأهلي ينتقدونه".

وواصل "قوبل بيتسو بطريقة رائعة وحصل على دعم من أغلب مشجعي الأهلي الذين قدروا مساهماته مع الفريق وحصد 7 ألقاب في أقل من 20 شهرا".

وأتم "إنه لأمر محبط أن هناك سلبية مستمرة من الأشخاص الذين يلمحون دائما إلى أن المدرب على وشك الإقالة في كل مرة يخوض فيها مباراة".

وعقد الأهلي أمس اجتماعا مع المدير الفني عن طريق تطبيق "زووم" في وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وسيكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة.

وتم الاجتماع بالفيديو نظرا لتواجد موسيماني في المغرب لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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