حوار مطول مع موسيماني: لا يمكنك النوم وأنت مدرب الأهلي

"في الأهلي يقولون فقط يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء. الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات".

هكذا علق بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي في جزء من حوار مع "Prime Sport" في جنوب إفريقيا.

موسيماني أنهى دورته التدريبية في المغرب وسيعود إلى القاهرة غدا الجمع لاستكمال اجتماعه مع مجلس الإدارة.

-هل تعافيت من خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد؟

يأتي دائما في البال أننا خسرنا النهائي لأنه كان لدينا الروح والدافع والرغبة للفوز به ولكن يجب أن تقبل الأمر في النهاية إنها كرة القدم.

يجب أن تضع نفسك في مكان يورجن كلوب وبيب جوارديولا، هذا يحدث للأعظم في كرة القدم أن يخسروا نهائيات. تتقبل الأمر، هناك دائما فريق واحد فائز.

لم نستغل فرصنا في المباراة والوداد سجل، لم يفعل في المباراة إلا التسجيل. نحن لعبنا ونسينا التسجيل.

-ماذا عن أحداث النهائي؟

ما حدث قبل النهائي جعل القارة كلها تستعجب الأمر وليس نحن فقط. الخطأ ليس في إقامة النهائي في ملعب الوداد ولكن في توقيت منحهم النهائي بعد الفوز خارج ملعبهم في نصف النهائي بثلاثة أهداف.

يجب أن تقول ذلك من بداية البطولة والجميع سيتقبله، وكيف يتم لعب النهائي في نفس الملعب عامين على التوالي؟

-هل حجم الضغوط في الأهلي أكبر من صنداونز؟

لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة.

عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ. يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز.

وسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الأهلي، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو.

-ماذا عن دعم الجماهير والإدارة؟

تكون سعيدا عندما تدعمك الإدارة وتدفعك للأمام وأنهم لا يسمعون الكثير هذا يدفعني لتقديم الأفضل لكنني أيضا لدي دعم عدد جيد من الجماهير، يمكنك سماعهم يغنون لي.

عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير النادي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا. إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى.

يورجن كلوب فاز بدوري الأبطال مرة واحدة مع ليفربول، جوارديولا لم يفز بها حتى الآن مع مانشستر سيتي.

-هل يختلف الأمر بالنسبة للتعامل داخل الأهلي؟

في الأهلي يقولون فقط، يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء. الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات وهذا لا يمكن أن يحدث دائما.

مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا.

هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بوجودهم وعندما يلعبون ولا يسجلون أو لا يقدمون الأداء المطلوب فالجماهير تستمر في حبها لهم وعندما تشرك لاعبا لا يحبونه فالأمور تكون معكوسة.

-هل حقق بيرسي تاو المطلوب منه في الأهلي حتى الآن؟

التحديات أمام بيرسي تاو كبيرة، البعض يتحدث عن أنه لا يستغل كل الفرص المتاحة ولكنهم ينسون أنه يصنع فرصه بنفسه في أوقات كثيرة أو يصنعها لزملائه ويسجل أيضا الأهداف.

لا يسجل بنفس القدر الذي نريده وهذا هو التحدي ولكنه لاعب كرة قدم جيد.

المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف، حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطالبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم.

موسيماني بعد عودته إلى القاهرة سيستعد مع الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر 12 يونيو ثم إيسترن كومباني في الدوري 15 يونيو قبل مواجهة الزمالك المؤثرة على صراع الدوري 19 يونيو.

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