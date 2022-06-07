كرة سلة - الزمالك يعلن تجديد عقد كيجو

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد مصطفى مكاوي "كيجو" لمدة ثلاث سنوات.

وكان كيجو من ضمن اللاعبين الذي انتهت عقودهم بنهاية الموسم المنقضي.

وأعلن نادي الزمالك نجاح مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور في تجديد تعاقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

ووقع كيجو رسميا على عقود التجديد للزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة.

وكان كيجو قد كشف عن عدم حسم أمره في التجديد والأمر ليس من الناحية المادية ولكن من الجانب الفني بعد احتمالية رحيل أنس أسامة وعاصم مرعي.

ومن جانبه أكد أحمد مرعي المدير الفني للزمالك في تصريحات سابقة أن كيجو مستمر مع الزمالك بنسبة 100%.

وأُقصي الزمالك من نصف نهائي الدوري الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، كما وصل الفريق لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية قبل أن يقصى أمام اتحاد المنستيري التونسي.

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