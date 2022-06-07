خبر في الجول - بانون يعود لـ الأهلي أمام إيسترن كومباني

يقترب بدر بانون مدافع الأهلي من العودة مجددا للمشاركة في المباريات وقد تشهد مواجهة إيسترن كومباني تواجده بعد فترة من الغياب.

ويغيب بانون عن المباريات منذ إصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي، وعانى المدافع المغربي من مضاعفات بعد تماثله للشفاء من الفيروس.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي ينوي الدفع ببدر بانون خلال مواجهة إيسترن كومباني.

وكان الأهلي قد تأخر في الدفاع باللاعب المغربي الفترة الأخيرة من أجل تجهيزه من الناحية البدنية.

وبات بانون سليما وجاهزا لخوض المباريات بصورة طبيعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

وتقام مواجهة الأهلي أمام إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة خلال منافسات الدوري.

وكان بانون قد شارك في المران الجماعي للفريق في المغرب قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

واعتبر ذلك أول مران للمدافع على ملعب التتش منذ إصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي.

وكانت مواجهة فيوتشر يوم 26 من شهر ديسمبر الماضي أخر مباراة خاضها بانون مع الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وانضم بانون إلى الأهلي قادما من الرجاء المغربي في شتاء 2021.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بالجائحة في معسكر منتخب المغرب قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، مما أسفر عن استبعاده من البطولة.

ونتج غيابه طوال الأشهر الماضية عن آثار للفيروس على عضلة القلب أوقفت مسيرته الرياضية لبعض الوقت.

ويستعد الأحمر للعودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر مساء الأحد 12 يونيو.