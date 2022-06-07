اتحاد السلة يكشف لـ في الجول خطوات الفصل في أزمة أنس أسامة المنتظرة

أزمة منتظرة بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري ستنتقل إلى الاتحاد المصري لكرة السلة بسبب أنس أسامة.

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية عن تجديد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بنادي الاتحاد السكندري.

وتواصل وقتها FilGoal.com مع أنس أسامة الذي كشف أن فيديو التجديد قديم وهو لاعب حر سيختار مصير مستقبله عقب انتهاء إجازته. (التصريحات كاملة)

ونشر نادي الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء تصميم تشويقي لصفقة كرة سلة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال 48 ساعة، وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الاتحاد أن الأمر يخص انتقال أنس أسامة للفريق السكندري بناء على رغبته.

وبعد تمسك الناديان بانضمام أنس أسامة إلى فريقهما في الموسم المقبل، اتجه FilGoal.com إلى اتحاد كرة السلة ليعرف خطوات الفصل في الأزمة المنتظرة.

وكان مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة قد صرح تلفزيونيا أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتم إيقافه لمدة عام، قبل أن تخرج تقارير تفيد أن تلك اللائحة خاصة باللاعبين الهواة وليس المحترفين.

وبسؤال مجدي أبو فريخة لـ FilGoal.com عن الأزمة المنتظرة وتصريحاته السابقة كشف "لم أذكر اسم أنس أسامة في تلك التصريحات، هي لائحة خاصة باللاعبين الهواة".

وأضاف "سننتظر الشكوى الرسمية سواء كانت من الزمالك أو الاتحاد لدراسة الأمر".

وبعد التأكد من رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن اللائحة خاصة باللاعبين الهواة اتجه FilGoal.com إلى حسين البشبيشي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري.

وقال البشبيشي في تصريحات خاصة "لدينا لائحة واحدة فقط وهي لائحة واضحة وصريحة ويتم تطبيقها على جميع اللاعبين الهواة والمحترفين".

وعن الأزمة المنتظرة شدد "لا يمكنني الفصل في القضية لأن ليس لدينا خلفية عن الأمور وسيتم تحديد موعد فتح باب القيد في الاجتماع المقبل".

وكشف رئيس لجنة شؤون لاعبي السلة "لدينا بند أن يتخذ مجلس الإدارة قرار وفقا لما يراه إذا لم تفصل اللائحة في أمر ما".

واتجه FilGoal.com إلى محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لمعرفة قرار الاتحاد في تلك الأمور.

وقال عبد المطلب: "الخطوة الأولى ننتظر تقدم الأندية بشكوى رسمية بخصوص الأمر".

وتابع "أما الخطوة الثانية فنحن ننظر في العقود للتأكد من صحتها وعقب ذلك نتجه إلى اللائحة".

وكشف عبد المطلب "ننظر في اللائحة وهل يوجد نص يفصل في واقعة مثل تلك أم لا؟ وإذا لم نجد يتم اللجوء للاتحاد الدولي للفصل في الأمر".

وأجاب عبد المطلب على سؤال هل توجد لائحة تخص اللاعبين المحترفين قائلا: "لا لدينا لائحة واحدة فقط تخص اللاعبين الهواة".