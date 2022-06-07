رازوفيتش لـ في الجول: أمتلك عرضين من مصر.. والفوز بكأس ملك السعودية الأهم في مسيرتي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 21:43

كتب : محمود حمدي

رازوفيتش

كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي عن تلقيه عرضين من الدوري المصري خلال الفترة الماضية.

وقاد رازوفيتش الفيحاء للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بركلات الترجيح.

وقال رازوفيتش في لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة تاريخية أمام الهلال وكذلك مواجهة الاتحاد كانت صعبة للغاية في نصف النهائي، أعتبر بطولة كأس الملك البطولة الأهم في مسيرتي".

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وأضاف "نعتمد على مجموعة مميزة ومتجانسة من اللاعبين ونقدر جيدا أهمية العمل الجماعي. كذلك نملك حارس مرمى مخضرم (فلاديمير ستويكوفيتش) وكان اختيار موفق للغاية".

مدرب الفيحاء لـ

فوز الفيحاء بكأس الملك ضمن له المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح ذلك اللقب في الكأس هو الأول للفيحاء في تاريخ النادي.

وكشف "تلقيت عرضين من مصر ولكن في التوقيت الحالي أفضل البقاء في الدوري السعودي وقد أفكر بعد عامين في خوض تجربة التدريب في مصر إنها بلد رائع وتعشق كرة القدم".

وعن أحمد حجازي ومصطفى فتحي الثنائي المصري بالدوري السعودي قال: "دوري المحترفين قوي للغاية ودائما ما تبحث الأندية هنا عن اللاعبين المميزين فقط. وأعتقد أن حجازي وفتحي يقدمون مستوى رائع".

ويلعب أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة فيما يرتدي مصطفى فتحي قميص التعاون.

وعن الآلية الجديدة لكأس السوبر السعودي أوضح "تجربة جديدة أمام فرق قوية وكبيرة، نعرف مدى صعوبتها ولكن سنحاول ونبذل أفضل ما لدينا".

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية جديدة لكأس السوبر بمشاركة 4 فرق (بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الملك ووصيفه).

المدرب صاحب الـ49 عاما سبق له التتويج بلقب الدوري الصربي 4 مرات مع بارتيزان بلجراد وقاد أندية الوحدة والظفرة الإماراتي .

كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري السعودي
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