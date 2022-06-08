العشري: فيوتشر كان أكثر جدية لضم مهند لاشين من الزمالك

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

مهند لاشين

أوضح طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن عرض فيوتشر كان جديا أكثر من الزمالك لضم مهند لاشين.

وأعلن فيوتشر ضم مهند لاشين لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال العشري عبر قناة الحياة: "فيوتشر تواصل مع مهند لاشين منذ يناير الماضي وكان هناك وعود بانتقاله لصفوف الفريق الفترة القادمة".

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وأضاف "وكان من الممكن أن يرحل عن صفوف الفريق من الموسم الماضي بسبب أداءه".

وأكمل "عرض فيوتشر كان جديا أكثر لمهند لاشين من الزمالك مع إدارة طلائع الجيش".

وعن العروض المقدمة للاعبي الفريق أضاف: "محمد بسام وعلي الفيل ينتهي عقدهما مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري".

وواصل "بسام لديه عروض من الزمالك وفيوتشر، وقرار رحيله أو استمراره في الفريق في يده".

وأتم "مصطفى الزناري وعمرو السيسي لديهما عروض من فرق الدوري المصري".

وانضم مهند لاشين لصفوف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية في الكاميرون وقدم مستوى جيد مع الفراعنة.

وكذلك شارك مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 في قطر.

ويتواجد مهند لاشين حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا.

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