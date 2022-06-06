فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 22:30

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كأس العرب - مهند لاشين

أعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش بداية من الموسم المقبل.

وكشف نادي فيوتشر عن توقيع مهند لاشين لمدة 4 مواسم.

وحضر التوقيع أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش، ووليد دعبس رئيس نادي فيوتشر وأحمد شوبير نائب رئيس فيوتشر.

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ووجهت إدارة فيوتشر الشكر إلى مسؤولي نادي طلائع الجيش على جدية المفاوضات.

وانضم مهند لاشين لصفوف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية في الكاميرون وقدم مستوى جيد مع الفراعنة.

وكذلك شارك مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 في قطر.

ويتواجد مهند لاشين حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا.

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