رئيس وفاق سطيف: الأهلي فخر الأمة العربية.. ونسعى للاستفادة من خبراته الإدارية والرياضية

أعرب عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى مقر الأهلي صباح اليوم الثلاثاء بالجزيرة.

وجمعت سرار جلسة ودية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعزيزا للتعاون المشترك بين الناديين.

وكشف سرار في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أنا من أشد المعجبين والمحبين للنادي الأهلي ولتاريخه الحافل بالإنجازات".

وأضاف "يعود هذا الإعجاب لسنوات طويلة عندما كنت لاعبا في فريق الكرة بنادي وفاق سطيف ولهذا يحتل النادي الأهلي قيمة ومكانة كبيرة لدي".

وتابع رئيس وفاق سطيف "البعض اندهش من حديثي عن قيمة الأهلي الكبيرة في الكرة العربية والإفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا".

وشدد "هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ الأهلي وحجم إنجازاته الرياضية وهو فخر لكل الأمة العربية، ولذلك حرصت على القيام بهذه الزيارة الودية للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي والاستفادة من تلك الخبرات".

واختتم رئيس وفاق سطيف تصريحاته "هذه الزيارات تعكس ما يهدف إليه الناديان من تعاون مثمر خلال الفترة المقبلة وكذلك تعميق العلاقات الطيبة بين الجماهير المصرية والجزائرية لتعزيز الروح الرياضية التي تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين".

وكان الأهلي قد واجه وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الأهلي الشكر إلى الفريق الجزائري عقب مباراة الإياب بسبب الاهتمام ببعثة الأهلي وكرم الضيافة.

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