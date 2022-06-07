الخطيب يستقبل رئيس وفاق سطيف ويهديه قميص الشناوي

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.

ورحب الخطيب برئيس وفاق سطيف في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وعقد رئيس الأهلي جلسة ودية مع رئيس نادي وفاق سطيف وتبادلا خلالها وجهات النظر وبحث سبل التعاون المشتركة وتعميق العلاقات الرياضية بين الناديين في الفترة المقبلة.

وأهدى الخطيب درع وعلم وقميص النادي في ختام الزيارة وتعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية على وجه الخصوص.

ومنح الخطيب، سرار رئيس وفاق سطيف قميص محمد الشناوي على هامش الزيارة التي قام بها رئيس النادي الجزائري.

وجاء منح قميص الشناوي إلى رئيس النادي الجزائري تلبية لرغبة نجله بعدما أخبره السرار بمدى إعجابه بحارس مرمى الأهلي.

وكان الأهلي قد واجه وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الأهلي الشكر إلى الفريق الجزائري عقب مباراة الإياب بسبب الاهتمام ببعثة الأهلي وكرم الضيافة.

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