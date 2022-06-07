مرتضى: مهند لاشين وعمر كمال مقابل نادي فيوتشر بالكامل

شدد مرتضى منصور أن ناديه هو صاحب الحق الثنائي عمر كمال ومهند لاشين لاعبا فيوتشر.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بمقر ناديه: "مهند لاشين وعمر كمال في كفة ونادي فيوتشر بالكامل في كفة".

وأضاف "الزمالك يمتلك عقود عمر كمال وسيعود لنا في الموسم المقبل".

وأعلن نادي فيوتشر التعاقد مع مهند لاشين لمدة 4 مواسم قادما من طلائع الجيش.

ووقع عمر لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.

وكان أحمد دياب رئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر قد كشف عن ارتباط عمر كمال بتعاقد طويل الأمد مع ناديه.

ويتواجد الثنائي عمر كمال ومهند لاشين حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

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