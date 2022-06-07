مرتضى: مهند لاشين وعمر كمال مقابل نادي فيوتشر بالكامل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:04

كتب : إبراهيم رمضان

مهند لاشين

شدد مرتضى منصور أن ناديه هو صاحب الحق الثنائي عمر كمال ومهند لاشين لاعبا فيوتشر.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بمقر ناديه: "مهند لاشين وعمر كمال في كفة ونادي فيوتشر بالكامل في كفة".

وأضاف "الزمالك يمتلك عقود عمر كمال وسيعود لنا في الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في دوري الأبطال.. وأحدث خطوات قضيتي ماريتيمو ولشبونة مرتضى: لا تصالح مع كهربا.. ومصطفى فتحي من حقه الانتقال لـ الأهلي مرتضى: عمر كمال سيعود للزمالك في الموسم المقبل

وأعلن نادي فيوتشر التعاقد مع مهند لاشين لمدة 4 مواسم قادما من طلائع الجيش.

ووقع عمر لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.

وكان أحمد دياب رئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر قد كشف عن ارتباط عمر كمال بتعاقد طويل الأمد مع ناديه.

ويتواجد الثنائي عمر كمال ومهند لاشين حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

اقرأ أيضا:

الزمالك يقاطع رابطة الأندية

غياب مدافع مصر أمام إثيوبيا

اجتماع بين الأهلي وموسيماني

مرتضى يعلن عودة عمر كمال للزمالك

فيوتشر عمر كمال الزمالك مهند لاشين
نرشح لكم
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا خبر في الجول - بانون يعود لـ الأهلي أمام إيسترن كومباني رئيس وفاق سطيف: الأهلي فخر الأمة العربية.. ونسعى للاستفادة من خبراته الإدارية والرياضية الخطيب يستقبل رئيس وفاق سطيف ويهديه قميص الشناوي التشكيل - محمد محمود وكوكا أساسيان مع الأهلي أمام الدفاع الجوي ملف - مقاطعة الرابطة ومهند لاشين وأنس أسامة.. كل تصريحات مرتضى في مؤتمر ناري مرتضى يكشف حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي
أخر الأخبار
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا دقيقة | الكرة المصرية
آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا 31 دقيقة | الكرة المصرية
بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة ساعة | رياضات أخرى
سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا ساعة | الكرة الأوروبية
كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير