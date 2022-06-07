مرتضى: لا تصالح مع كهربا.. ومصطفى فتحي من حقه الانتقال لـ الأهلي

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أن ناديه لن يتصالح مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

مصطفى فتحي النادي : التعاون الزمالك

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بمقر ناديه: "لا تصالح مع كهربا ويجب أن يسدد الغرامة وأيضا سيتم إيقافه".

وانتقل للحديث عن تقارير انتقال مصطفى فتحي للأهلي قائلا: "كيف سيبيع نادي التعاون مصطفى فتحي لـ الأهلي وهو لم يسدد باقي قيمة الصفقة للزمالك؟".

وأضاف "يتبقى 400 ألف دولار باقي قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإذا دفعها النادي السعودي يستطيع بيع اللاعب للأهلي بشكل طبيعي فنحن في عصر الاحتراف".

وأكمل "الجهاز الفني هو الذي سيحسم موقف حمدي النقاز من العودة للنادي".

وأتم تصريحاته "الزمالك سيحصل على باقي مستحقات صفقة مصطفى محمد من جالاتا سراي يوم 30 يونيو الجاري".

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