سيف تيري يجري جراحة ناجحة في الركبة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

سيف تيري - فاركو

أجرى سيف تيري لاعب نادي فاركو جراحة تنظيف للركبة صباح اليوم الثلاثاء في أحد المراكز الطبية المتخصصة بقطر.

سيف تيري

النادي : فاركو

فاركو

ورافق تيري طبيب نادي فاركو مجدي وهبي أثناء الجراحة للاطمئنان على حالته.

ويغيب تيري عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب السودان في تصفيات كأس العالم الماضية.

أخبار متعلقة
اجتماع بين الخطيب وموسيماني وشركة الكرة في الأهلي سلبية مسحة منتخب مصر قبل السفر إلى مالاوي بسبب كأس العالم.. تغييرات عديدة في جدول دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد اهتمام نيوكاسل.. مدافع سيتي: أريد البقاء

ويلعب فاركو اليوم مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي ضمن استعداداته لاستئناف الدوري بعد نهاية التوقف الدولي.

وكان فاركو قد واجه فريق الشباب بالنادى في ودية سابقة انتهت بفوز فريق فاركو بسباعية دون رد.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر لها عصر الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

تعرف على 81 تغيير فني في الدرجة الثانية

اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش بسبب الشوربجي

عدد مشاهدات نهائي دوري أبطال أوروبا

إنجاز تاريخي في انتظار فلسطين

سيف تيري فاركو
نرشح لكم
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا خبر في الجول - بانون يعود لـ الأهلي أمام إيسترن كومباني رئيس وفاق سطيف: الأهلي فخر الأمة العربية.. ونسعى للاستفادة من خبراته الإدارية والرياضية الخطيب يستقبل رئيس وفاق سطيف ويهديه قميص الشناوي التشكيل - محمد محمود وكوكا أساسيان مع الأهلي أمام الدفاع الجوي ملف - مقاطعة الرابطة ومهند لاشين وأنس أسامة.. كل تصريحات مرتضى في مؤتمر ناري مرتضى يكشف حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي
أخر الأخبار
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا 2 دقيقة | الكرة المصرية
آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا 32 دقيقة | الكرة المصرية
بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة ساعة | رياضات أخرى
سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا ساعة | الكرة الأوروبية
كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير