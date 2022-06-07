سيف تيري يجري جراحة ناجحة في الركبة

أجرى سيف تيري لاعب نادي فاركو جراحة تنظيف للركبة صباح اليوم الثلاثاء في أحد المراكز الطبية المتخصصة بقطر.

سيف تيري النادي : فاركو فاركو

ورافق تيري طبيب نادي فاركو مجدي وهبي أثناء الجراحة للاطمئنان على حالته.

ويغيب تيري عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب السودان في تصفيات كأس العالم الماضية.

ويلعب فاركو اليوم مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي ضمن استعداداته لاستئناف الدوري بعد نهاية التوقف الدولي.

وكان فاركو قد واجه فريق الشباب بالنادى في ودية سابقة انتهت بفوز فريق فاركو بسباعية دون رد.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر لها عصر الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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