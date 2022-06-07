بعد نهاية الموسم.. تعرف على 81 تغييرا فنيا في دوري الدرجة الثانية

بعد نهاية موسم شهد العديد من التغييرات والتقلبات في مجرياته صعد كل من أسوان، وحرس الحدود، والداخلية إلى الدوري الممتاز.

التغييرات تعدت كونها في جدول الترتيب أو أحداث الموسم ولكن كانت أكثر التغييرات في الأجهزة الفنية للأندية.

وشهد دوري الدرجة الثانية 81 تغييرا فنيا على مدار الموسم.

مجموعة الصعيد

قام 12 ناديا في مجموعة الصعيد بإجراء تغييرات في فنية واستقرت 4 أندية فقط على أجهزتهم الفنية وهم أسوان، ووبني سويف، والمدينة المنورة وبترول أسيوط.

كيما أسوان

زيزو حشمت

سعيد عبد العزيز

أحمد رجب

نميري الشحات

قنا

سعيد إبراهيم

كمال الزين

عبد الرحيم همام

أشرف السيد

أسامة عز

الألومونيوم

ياسر رضوان

أحمد جمعة

محمود مرزوق

سعيد إبراهيم

تليفونات بني سويف

محمد جمال

كرم جابر

محمد كابوريا

الفيوم

رمضان رجب

سعيد صبحي

أحمد عبد الغني

الإعلاميين

جميل حلمي

هاني عرفة

طامية

رجب بديني

فؤاد سلامة

نادر السيد

البداري

هاني أمين

الحسيني محمد

عادل شعبات

أحمد خلف

مجدي مهران

سوهاج

أحمد خلف بيبو

ضياء الزعيم

شديد قناوي

المنيا

شديد قناوي

عماد المتجلي

أبو العينين شحاتة

ملوي

محمد هريدي

إبراهيم صدقي

ديروط

عماد سمير

ميشو

شديد قناوي

محمد صديق

مجموعة القاهرة

28جهاز فني تم تغييرهم في مجموعة القاهرة

13 ناديا قام بتغيير الأجهزة الفنية واستقرت ثلاثة أندية فقط على أجهزتهم الفنية وهم الترسانة والداخلية وبورتو السويس.

بورفؤاد

محمد ياسين

أبو طالب العيسوى

أيمن خالد

بنها

عيد مرازيق

محمد عبد الرؤوف

مصطفى عسكر

هاني لبيب

سعيد مدبولي

ممدوح قطب

أحمد المصري

النصر

خالد غنيم

ياسر رضوان

السكة الحديد

أمير عزمي مجاهد

جمعة مشهور

المريخ

أحمد عبد العزيز الزيز

أيمن الجمل

أحمد عبد العزيز الزيز

أحمد العجوز

شريف كراوية

القناة

علاء عبد العال

طارق فهيم

محمد حليم

الإنتاج الحربي

أحمد كشري

عبد الناصر محمد

بلبيس

طارق جمال

محمد صبري

طارق جمال

المصرية للاتصالات

هشام زكريا

عمرو أنور

وادي دجلة

عبد الباقي جمال

إيجور توجولي

منتخب السويس

سعد فاروق

نبيل محمود

زد

إسماعيل يوسف

سمير كمونة

بتروجت

ربيع ياسين

هيثم شعبان

مجموعة بحري

تم تغيير 24 جهاز فني في مجموعة بحري على مدار الموسم.

قام 14 ناديا بتغيير الجهاز الفني بينما استقر ناديان فقط على أجهزتهم وهم سبورتنج بقيادة أحمد فاروق ودكرنس بقيادة حسام عبد العال.

الرجاء

كرم جابر

رضا أبو اليزيد

طارق محبوب

محمد عوض

الحمام

طارق الصاوي

عطية صابر

محمد عبد الله

يونس عجيل

حرس الحدود

محمد حليم

محمد مكي

بلدية المحلة

حسن موسى

محمد صلاح

المنصورة

بلبل بيومي

ياسر الكناني

دمنهور

ياسر عبد الواحد

أبو العينين شحاتة

خالد الشرقاوي

هاني العقبي

صفاء رجب

أحمد النعناعي

أبو قير للأسمدة

أحمد الكاس

أيمن المزين

المصري بالسلوم

رضا الفيداوي

مجدي طلبة

أحمد عبد الرؤوف

الزرقا

محمد عبد الله

طارق غيده

إيهاب عبد المجيد

المجد السكندري

أحمد صالح

أدهم السلحدار

ياسر عزت

كرم جابر

صيد المحلة

نبيل حلمي

طارق السعيد

أشرف الدمشيطي

عادل حلمي

بايونيرز

مصطفى مرعي

محمد عبدالله

الأوليمبي

أحمد ساري

علاء نوح

وليد عطية

كفر الشيخ

مصطفى عبده

خالد إسماعيل

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