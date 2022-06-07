بعد اهتمام نيوكاسل.. مدافع سيتي: أريد البقاء

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

يبدو أن الهولندي ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي يرفض الرحيل من فريقه، لينفي بذلك نية الفريق السماوي في بيعه واقتراب نيوكاسل يونايتد من ضمه.

وقال آكي في تصريحات نشرتها جريدة دي تيليجراف الهولندية: "سأظهر نفسي أكثر في الموسم المقبل مع سيتي".

وأضاف "من حيث المبدأ، أريد فقط الاستمرار في مانشستر سيتي".

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قبل يومين، ذكرت جريدة ميل أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع مدافعه الهولندي ناثان آكي هذا الصيف.

وأوضح تقرير ميل أن سيتي يريد 50 مليون جنيه استرليني في ظل رغبة نيوكاسل يونايتد في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن ايدي هاو مدرب نيوكاسل يسعى لضم المدافع الذي لعب تحت قيادته من قبل في صفوف بورنموث.

ولن يجد نيوكاسل صعوبة في توفير راتب اللاعب الأسبوعي الذي يبلغ 80 ألف جنيه استرليني.

آكي البالغ من العمر 27 عاما شارك في 27 مباراة فقط مع مانشستر سيتي بالموسم المنصرم.

وحصد آكي لقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي انضم لسيتي قادما من بورنموث في صيف 2020.

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