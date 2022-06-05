أول مباراة لـ إيهاب جلال.. مصطفى محمد يقود مصر لفوز قاتل على غينيا في تصفيات الأمم

قاد مصطفى محمد منتخب مصر لتحقيق فوزا قاتلا على غينيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأنهى منتخب مصر أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال بتحقيق الفوز.

ليحصد منتخب مصر أول 3 نقاط له في التصفيات يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

بينما يتصدر منتخب مالاوي المجموعة بعد الفوز على إثيوبيا بهدفين لهدف.

ويظل غينيا وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

وصف المباراة

قبل انطلاق المباراة شارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من تريزيجيه الذي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

وهدد منتخب غينيا مرمى الفراعنة في الدقيقة الأولى بعدما وصلت الكرة إلى نابي كيتا داخل منطقة الجزاء ليسدد بعيدا عن مرمى أبو جبل.

ورد منتخب مصر بفرصة خطيرة من زيزو بعدما قطع أيمن أشرف الكرة لتصل له أمام المرمى داخل منطقة الجزاء، ويسدد بقوة أعلى العارضة.

وسدد إمام عاشور كرة من بعيد مرت جوار مرمى منتخب غينيا.

وأرسل محمد صلاح عرضية خطيرة من ناحية اليسار أبعدها الدفاع قبل أن إلى مهاجمي منتخب مصر.

ومرة أخرى وصلت الكرة إلى الونش داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من مرموش وقابلها بضربة رأسية أمسك بها الحارس.

ووصلت الكرة إلى عمر مرموش داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة ولكن أعلى عارضة مرمى منتخب غينيا.

حصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمر مرموش بطريقة رائعة لكن الحارس أبعدها ركنية في أخطر فرصة للفراعنة في الشوط الأول.

الشوط الثاني

وبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنشاط هجومي في محاولة لهز شباك غينيا.

وحصل المنتخب على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء بعدما لمست الكرة يد لاعب غينيا.

وسدد صلاح الكرة بقوة أنقذها الحارس لترتد إلى هجوم الفراعنة الذي تابعها وأبعدها الدفاع إلى ركنية.

وأهدر منتخب غينيا فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 54 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء من ثيرونو باري مرت جوار قائم أبو جبل.

وسجل صلاح هدفا غير محتسب في الدقيقة 58 بسبب تسلل عمرو السولية الذي سدد الكرة.

وشارك مصطفى محمد في أول تبديل لمنتخب مصر في الدقيقة 65 بدلا من زيزو.

ودفع إيهاب جلال بالثنائي محمد مجدي "أفشة" وإبراهيم عادل بدلا من إمام عاشور وعمر مرموش في الدقيقة 74 لتنشيط الهجوم.

وكاد دياوارا مهاجم غينيا أن يسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 83 بتسديدة مرت جوار قائم أبو جبل.

هدف قاتل

ونجح البديل مصطفى محمد في تسجيل هدف فوز الفراعنة في الدقيقة 86 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها داخل شباك غينيا.

ليخطف منتخب مصر فوزا قاتلا أمام غينيا في أولى مباريات إيهاب جلال.