كلوب: قررنا تمديد عقد ميلنر لهذه الأسباب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الأسباب التي دفعته لتمديد عقد المخضرم جيمس ميلنر.

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين تمديد عقد ميلنر الذي وصل للـ36 من عمره ويعتبر أحد العناصر التي يعتمد عليها كلوب رغم عدم مشاركته في التشكيل الأساسي كثيرا.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أنا سعيد بهذا الخبر، إنه مهم بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف "غالبا ما يتم الحديث عن مهارات جيمس القيادية وتأثيره في غرفة الملابس، وهذا بالطبع صحيح، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتجاهل جودته في الملعب".

وأردف "مواصلة ميلنر الأداء إلى المستوى تعني أننا ببساطة لا نستطيع لا تتحمل خسارته".

وتابع الألماني "احترافيته هي المعيار لأي رياضي وهذا هو السبب في أنه يفيد هذا الفريق بقدراته وسلوكه".

وواصل "لقد تركزت المناقشات التي أجريناها حول تمديد عقده على نوعية المساهمة التي نراه يقدمها كلاعب".

وأكمل "أخبرت ميلنر أننا نريد نفس الشيء منه مرة أخرى، لأنه لا يمكن استبداله. لا يزال بإمكانه فعل ذلك وما زلنا بحاجة إليه".

وأتم كلوب "لذلك أنا ممتن لأنه وافق على منحنا سنة إضافية من مسيرته المهنية غير العادية".

ليفربول اتفق مع ميلنر على تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف لموسم واحد.

منذ وصوله في صفقة انتقال مجانية قبل 7 سنوات ساعد ميلنر ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

خاض ميلنر 289 مباراة، وسجل 26 هدفًا خلال فترة وجوده في أنفيلد حتى الآن.

تقارير إنجليزية أشارت إلى أن ميلنر رفض عدة عروض من أجل البقاء مع الحمر.

عرضان من فريقين إنجليزيين وآخر من أحد أندية الدوري الأمريكي.

ميلنر شارك مع ليفربول في 39 مباراة في الموسم الماضي.

ميلنر انتقل إلى صفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل كلوب.

كلوب الذي مدد عقده مع ليفربول في ديسمبر 2019 قام في اليوم نفسه بالإعلان عن تمديد عقد ميلنر حتى صيف 2022.

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