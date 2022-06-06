ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2023

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

أعلن نادي ليفربول يوم الإثنين تمديد عقد لاعبه المخضرم جيمس ميلنر.

ميلنر وصل للـ36 من عمره ويعتبر أحد العناصر التي يعتمد عليها يورجن كلوب رغم عدم مشاركته في التشكيل الأساسي كثيرا.

ليفربول اتفق مع ميلنر على تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف لموسم واحد.

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منذ وصوله في صفقة انتقال مجانية قبل 7 سنوات ساعد ميلنر ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

خاض ميلنر 289 مباراة، وسجل 26 هدفًا خلال فترة وجوده في أنفيلد حتى الآن.

تقارير إنجليزية أشارت إلى أن ميلنر رفض عدة عروض من أجل البقاء مع الحمر.

عرضان من فريقين إنجليزيين وآخر من أحد أندية الدوري الأمريكي.

ميلنر شارك مع ليفربول في 39 مباراة في الموسم الماضي.

ميلنر انتقل إلى صفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل كلوب.

كلوب الذي مدد عقده مع ليفربول في ديسمبر 2019 قام في اليوم نفسه بالإعلان عن تمديد عقد ميلنر حتى صيف 2022.

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