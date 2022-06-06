مجموعة مصر - غينيا تفقد مدافع برينتفورد أمام مالاوي
الإثنين، 06 يونيو 2022 - 15:07
كتب : FilGoal
سيغيب جوليان جانفيير مدافع منتخب غينيا عن لقاء منتخب بلاده ضد مالاوي هذا الأسبوع.
وخسر المنتخب الغيني من نظيره المصري بهدف دون مقابل في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.
وأعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر أن الجهاز الفني للمنتخب وافق على طلب مدافع برينتفورد بالغياب عن لقاء مالاوي.
ويحل منتخب مالاوي ضيفا على غينيا في الجولة الثانية من التصفيات.
فيما سيلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة نفسها.
وتغلب منتخب مصر على غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.
وكان منتخب إثيوبيا قد خسر أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.
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