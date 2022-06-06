آس: بعد برشلونة.. يوفنتوس يبدي اهتمامه بـ كارلوس سولير

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

سولير

دخل كارلوس سولير لاعب فالنسيا الإسباني دائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما نشرت "آس" الإسبانية فإن يوفنتوس أبدى اهتمامه للتعاقد مع سولير وسط اهتمام بالغ من برشلونة وأتليتكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن سولير لا يحظى بحياة مستقرة داخل فالنسيا في ظل تعيين جنارو جاتوزو مدربا جديدا على رأس الفريق.

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وكان برشلونة أبدى اهتمامه باللاعب بحسب "آس" في وقت سابق، وعرض صفقة تبادلية يتضمنها أسماء 3 للاعبين الدنماركي مارتن برايثوايت، ريكي بويج وسيرجينو ديست.

ولم يلعب صاحب الـ25 عاما الذي ينتهي عقده في صيف 2023 سوى بقميص نادي فالنسيا طوال مسيرته المهنية.

وشارك سولير منذ ظهوره مع الفريق الأول عام 2016 في 213 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا.

كما خاض سبع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني وكان ضمن فريق تحت 21 عامًا الذي فاز ببطولة أوروبا 2019 في إيطاليا.

وخلال الموسم الماضي، شارك سولير مع فالنسيا في 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

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