مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب

الأحد، 05 يونيو 2022 - 23:49

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال مع منتخب مصر

شدد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على أنه كان واثقا من الفوز على غينيا مشيرا إلى أن صلاح تحامل على إصابته للعب مع منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مبارياته في التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير والإعلام على الدعم، كنت واثقا من الفوز واستعجبت بين الشوطين من تأخر التقدم".

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وأضاف "فضلنا عدم تغيير طريقة اللعب للحفاظ على التأقلم بين اللاعبين، أشكر اللاعبين على ما قدموه".

وتابع "المنتخب كان يقدم نتائج جيدة في المرحلة الماضية ولذلك قلت أنني لن أغير طريقة اللعب أو معظم القوام الأساسي".

وواصل "من المؤكد أننا سنتحول للأفضل في الأداء ولكن بشكل تصاعدي مع موجود عناصر هجومية قوية. أنا مشجع في الأساس وأتفق مع رغبة الجماهير في مشاهدة كرة قدم جيدة".

وعن صلاح، قال: "اللاعب كان يعاني من إصابة ولعب متحاملا على نفسه ورفض طلب ليفربول بإجراء أشعة قبل المباراة وسيخضع لها الآن".

وأكمل "لن ألوم لاعبي الأهلي المجهدين خصوصا عمرو السولية وحمدي فتحي، فالثنائي لعب ولديه بعض المشاكل بسبب العودة مؤخرا من الإصابة".

واستطرد "كان هناك بعض القصور الهجومي بسبب جانب تكتيكي سيتغير مستقبلا مع نجاح مصطفى محمد في اختراق دفاعات غينيا، دخول أفشة وإبراهيم عادل حسن الأداء".

وأردف "أراهن على إبراهيم عادل بشكل كبير مع منتخب مصر وأتمنى أن يستعيد أفشة كامل مستواه المعروف ليصنع الفارق".

وعن وسط الملعب "النني كان سيشارك في التشكيل الأساسي لولا إصابته لأنه كان سيساهم في الجانب الهجومي، إمام بذل جهدا كبيرا دفاعيا وهجوميا وأفشة أيضا ساهم في تنشيط خط الوسط هجوميا".

وأتم "تريزيجيه سيقوم بعم أشعة للوقوف على حجم إصابته، والنني قد يشارك أمام كوريا".

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا 9 يونيو الجاري في الجولة الثانية من التصفيات قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.

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