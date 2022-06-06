إيهاب جلال: عبد المنعم جاهز لمواجهة إثيوبيا.. وحجازي قد يشارك ضد كوريا

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن موقف المصابين من مباراتي إثيوبيا وكوريا الجنوبية المقبلتين.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال لقناة أون تايم سبورتس 2: "راض تماما عن روح اللاعبين والنتيجة أمام غينيا، ولكن الأداء يحتاج لبعض الوقت من أجل الظهور بشكل أفضل".

وأضاف "محمد عبد المنعم جاهز للمشاركة في المباراة القادمة أمام إثيوبيا".

وواصل "من المحتمل أن يلحق أحمد حجازي بمباراة كوريا الودية".

وأتم تصريحاته "أما محمد صلاح وتريزيجيه سيخضعان للآشعة من أجل معرفة موقفهما من المشاركة أمام إثيوبيا".

وتعرض تريزيجيه للإصابة قبل مباراة غينيا ولم يشارك ودخل أحمد سيد "زيزو" في التشكيل الأساسي بدلا منه.

بينما يعاني محمد صلاح من إصابة مثلما أكد إيهاب جلال، وتحامل على نفسه وشارك أمام غينيا.

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