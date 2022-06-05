وزير الرياضة: الفوز سيمنح المنتخب دفعة للأمام..وصلاح رمز يجب مساندته

الأحد، 05 يونيو 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الفوز على غينيا سيمنح الفراعنة دفعة معنوية في المستقبل مشيرا إلى أن محمد صلاح رمز يجب أن يسانده الجميع.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مبارياته في التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "من الطبيعي Hن تكون الأعصاب مشدودة بعد التغييرات الأخيرة وكان هناك بعض الاستعجال للتسجيل".

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وأضاف "الفوز هام في بداية التصفيات وسيمنح الفريق دفعة معنوية ونبني عليه في المستقبل".

وتابع عن صلاح "لقد حقق ما لم يستطع أي مصري تحقيقه من قبل، لابد أن نساند سفيرنا الرياضي ونشكره ونرفع روحه المعنوية".

وواصل "لا أدخل في أي دولة إلا وعلامتنا المميزة فيها هو محمد صلاح، كان لاب] من تكريمه وسط جمهوره. إنه رمز شبابي ومثل أعلى للشباب والأطفال".

وأتم "لدينا واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وهداف الدوري الإنجليزي ويجب أن نسانده".

كرم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

كان محمد صلاح قد حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بجانب حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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