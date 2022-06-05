وزير الرياضة يناقش ملابسات نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الخطيب
الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي من أجل مناقشة ملابسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت المقابلة على هامش مشاركة أشرف صبحي في الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والذي شهد مشاركة الخطيب أيضا.
وناقش صبحي خلال الجلسة ملابسات مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس.
وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي وكذلك جهود المجلس في أعمال التطوير والإنشائات المختلفة بالنادي.
وكان الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بهدفين دون مقابل.
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