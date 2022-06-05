جورفان فييرا مدربا لـ إنبي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

جورفان فييرا المدير الفني الجديد لـ إنبي

أعلن نادي إنبي تعاقده رسميا مع المدرب جورفان فييرا لمدة موسم ونصف.

وعقد الأستاذ أيمن الشريعي رئيس النادي جلسة مع المدرب البرتغالى ظهر اليوم في مقر النادي الكيلو 17 وتم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد ، ليوقع بعدها مستر فييرا على العقود.

وقرر مجلس إدارة إنبي عقد مؤتمر صحفي غدا الاثنين لتقديم المدرب البرتغالي وجهازه المعاون والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الفريق.

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وسيخلف فييرا حلمي طولان الذي رحل عن صفوف إنبي بداية يونيو الحالي.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في وقت سابق لـFilGoal.com: "أنهينا التعاقد مع حلمي طولان بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "سيتم تسليم حلمي طولان درع النادي وأيضا سنكرمه في حفل وداع له، وذلك لما قدمه مع النادي طوال الفترة الماضية".

وأتم"نبحث خلال الوقت الحالي العديد من السير الذاتية لبعض المدربين قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق".

وسبق للمدرب البالغ من العمر 68 عاما، تدريب كل من الزمالك والإسماعيلي وسموحة.

كما فاز مع منتخب العراق ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2007.

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.

يذكر أن حلمي طولان كان أقدم مدير فني مع فريقه في الدوري، بعدما استمر في تدريب إنبي لمدة عامين و7 أشهر.

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