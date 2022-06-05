خبر في الجول - بدر بانون يشارك في المران الجماعي للمرة الأولى على ملعب التتش

الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي

علم FilGoal.com أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي يشارك في المران الجماعي للفريق لأول مرة على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وكان بانون قد شارك في المران الجماعي للفريق في المغرب قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

ولم يعد بانون مع الفريق مباشرة إلى مصر، حيث طلب أجازة لمدة يومين، استغلالا لفترة التوقف الدولي، حيث واصل خلالها العمل البدني للحفاظ على لياقته، قبل أن يصل إلى القاهرة أمس.

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ويعد هذا أول مران للمدافع على ملعب التتش منذ إصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بالجائحة في معسكر منتخب المغرب قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، مما أسفر عن استبعاده من البطولة.

ونتج غيابه طوال الأشهر الماضية عن آثار للفيروس على عضلة القلب أوقفت مسيرته الرياضية لبعض الوقت.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بهدفين دون رد على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في 30 مايو الماضي.

ويستعد الأحمر للعودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر مساء الأحد 12 يونيو.

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