اتق شر الدقيقة الأولى.. جيرونا يقلب طاولة المنطق على إيبار ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإسباني

خارج الأرض، وبـ 4 تسديدات فقط مقابل 22، وبعد التأخر ذهابا بهدف في الديار، تأهل جيرونا إلى نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني، بالفوز على مضيفه إيبار بهدفين دون رد.

جاء ذلك في لقاء الإياب، وتحديدا في الوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بتقدم جيرونا 1-0.

هذا الهدف المبكر، الذي أتى في الدقيقة الأولى بتوقيع بورخا جارسيا، حل كالصاعقة على رأس إيبار المنتشي بفوزه ذهابا في ديار جيرونا، لتتساوى الكفتان مبكرا للغاية.

رغم ذلك كثف صاحب الأرض محاولاته، إذ أتى الهدف من تسديدة جيرونا الوحيدة في الشوط الأول، مقابل 7 محاولات من إيبار خارج المرمى.

في الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا، إذ سدد جيرونا مرة واحدة أيضا ولكن لم يسجل منها هذه المرة، بينما حاول إيبار 9 مرات بينهم 3 على المرمى دون جدوى، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

مرة ثانية، ومن أول محاولة في الشوط الإضافي الأول، اقتنص كريستيان ستواني هدف التأهل في الدقيقة 91، وهي كالعادة تسديدة جيرونا الوحيدة على المرمى في هذه الفترة، إذ أتت الرابعة بعيدا عن المرمى، بينما حاول إيبار يائسا 6 مرات دون نتيجة.

بذلك يتأهل جيرونا لملاقاة تينيريفي في نهائي الملحق، بعد فوز الأخير على لاس بالماس 3-1 في مجموع المباراتين.

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