بيل: أعظم فوز في تاريخ ويلز.. وخطط الاعتزال تأجلت لبعض الوقت

الأحد، 05 يونيو 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

احتفالات جاريث بيل ولاعبي ويلز بالتأهل إلى كأس العالم على حساب أوكرانيا

أبدى جاريث بيل نجم منتخب ويلز سعادته عقب التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بالفوز على أوكرانيا في نهائي الملحق بهدف مقابل لا شيء.

وقال بيل عقب المباراة: "هذه النتيجة هي الأعظم في تاريخ الكرة الويلزية".

وأضاف "نحن ذاهبون إلى كأس العالم. هذا يعني كل شيء".

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وأوضح "هذا ما صنعنا منه أحلامنا وما كنا نعمل لأجله منذ مجيئي إلى هنا للمرة الأولى".

وتابع "الكلمات لا يمكنها وصف شعوري في الوقت الحالي".

وبسؤاله عما إذا كان هذا التأهل يعني تأجيل خططه بالاعتزال قال بيل: "ربما لقليل من الوقت".

وتأهل منتخب ويلز لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1958، والثانية في تاريخه.

وسيلعب مباراته الأولى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 21 نوفمبر، بعد مرور 64 عاما على آخر مباراة لعبها في كأس العالم.

ويلعب منتخبا ويلز والولايات المتحدة في المجموعة الثانية مع إنجلترا وإيران.

وانتهى عقد بيل مع ريال مدريد، ومن غير الواضح ماذا ينوي فعله في الموسم المقبل حتى الآن.

يذكر أن ويلز تأهلت بهدف من ركلة حرة سددها جاريث بيل، فحولها أندري يارمولينكو إلى شباك أوكرانيا بالخطأ.

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