التشكيل – رونالدو يعود لهجوم البرتغال أمام سويسرا

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل البرتغال الأساسي في مواجهة سويسرا بالجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ودفع فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال بهدافه التاريخي أساسيًا بعد إقحامه بديلًا أمام إسبانيا بالجولة الماضية.

كما دفع سانتوس بـ نونو مينديش في مركز الظهير الأيسر على حساب رافاييل جيريرو.

ويبدأ ديوجو جوتا في خط الهجوم على حساب رافاييل لياو لاعب ميلان.

وتمتلك البرتغال نقطة وحيدة من تعادلها أمام إسبانيا، بينما خسرت سويسرا مباراتها الأولى أمام التشيك.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – دانيلو بيريرا – نونو مينديش

الوسط: برونو فيرنانديش – ويليام كارفاليو – روبين نيفيش

الهجوم: ديوجو جوتا – كريستيانو رونالدو – أوتافيو

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: كيفين مبابو – فابيان فري – فابيان شار – ريكاردو رودريجيز

الوسط: جبرييل سو – جرانيت تشاكا – ريناتو ستيفين – تشيردان شاكيري – روبين فارجاس

الهجوم: حارس سيفيروفيتش

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