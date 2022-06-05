انتهى انتظار 64 عاما.. ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل إلى كأس العالم

الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

احتفال جاريث بيل بهدف ويلز في مرمى أوكرانيا

انتظار دام 64 عاما قبل أن يتأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على حساب أوكرانيا الدولة التي تعاني حاليا من التشتت بسبب الحرب مع روسيا.

وحقق منتخب ويلز الفوز على أوكرانيا بهدف دون مقابل في نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022.

تأهل ويلز هو الثاني لويلز في تاريخه والأول منذ 64 عاما، إذ كان الوصول الأخير لنهائيات كأس العالم في عام 1958.

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وسيقع منتخب ويلز في المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم بجانب كل من الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا وإيران.

تشكيل ويلز شهد مشاركة جاريث بيل من بداية المباراة بشكل أساسي بجانب أرون رامسي ودانييل جيمس، بينما شارك يارمولينكو في التشكيل الأساسي لأوكرانيا.

أحداث المباراة

بدأ منتخب أوكرانيا الهجوم في المباراة بتسديدة من تسينجانكوف ولكن الحارس واين هينيسي تصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ 11 تصدى هينسي من جديد لانفرادا صريحا بالمرمى عن طريق تيمو يارمتشوك الذي سدد الكرة سهلة.

وتصدى هينيسي من جديد لتسديدة أرضية قوية من زينشينكو في الدقيقة الـ 29.

وبعد دقيقة واحدة منع هينيسي الكرة من الوصول لتسينجانكوف بعد تمريرة رائعة ليارمتشوك كادت ستجعله منفردا.

وفي الدقيقة الـ 33 تقدم منتخب ويلز بالهدف الأول عن طريق يارمولينكو بهدف في مرماه برأسية بعد ركلة حرة نفذها جاريث بيل داخل منطقة الجزاء ليضعها الأول في نفسه.

وفي الشوط الثاني كاد أرون رامسي أن يضيف الهدف الثاني مبكرا بعد تمريرة من موور أمام المرمى ولكن رامسي سدد بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ 52 سدد تسينجانكوف كرة جديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن هينيسي تألق مرة جديدة وتصدى للكرة بقدمه.

وكاد البديل جونسون أن يسجل الهدف الثاني لويلز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جاريث بيل ولكن كرته ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 75 قبل أن ترتد الكرة لبيل الذي سدد ولكن الحارس تألق في إنقاذها.

وفي الدقيقة الـ 83 تعملق هينيسي من جديد بتصديه لكرة رأسية من البديل أرتين دوبفيك ليمنع هدف التعادل القاتل للضيوف.

واستبسل مدافعي ويلز في الدقائق المتبقية من المباراة أمام محاولات أوكرانيا مانعين الكرة من الوصول إلى حارس المرمى.

ومن المنتظر أن يقام كأس العالم في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل.

وبتأهل ويلز اكتملت عدد مقاعد أوروبا المتأهلة إلى كأس العالم ويتبقى فقد مقعدين سيتم تحديدهم ما بين قارات آسيا وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا.

ويلز أوكرانيا كأس العالم 2022
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