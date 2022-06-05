التشكيل – آر.دي.تي يقود هجوم إسبانيا.. وثنائي وست هام في التشيك

الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

راؤول دي توماس - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة التشيك في ملعب سينوبو بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل إجراء 8 تغييرات دفعة واحدة عن الذي تعادل مع البرتغال في الجولة الأولى قبل أيام.

ويبدأ راؤول دي توماس كمهاجم صريح على حساب ألفارو موراتا، كما يدخل داني أولمو بدلًا من فيران توريس.

ودفع لويس إنريكي بالظهيرين داني كارباخال وماركوس ألونسو، كما أراح القائد سيرخيو بوسكيتس وعوضه بـ رودري نجم مانشستر سيتي.

في المقابل يدفع ياروسلاف شيلافي مدرب التشيك بثنائي وست هام فلاديمير كوفال وتوماس سوتشيك، بينما يبقى زميلهما أليكس كرال على مقاعد البدلاء.

وتمتلك التشيك 3 نقاط من فوزها في الجولة الأولى على سويسرا، بينما تمتلك إسبانيا نقطة من تعادلها مع البرتغال.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – إريك جارسيا – إنييجو مارتينيز – ماركوس ألونسو

الوسط: رودري – جافي – كوكي

الهجوم: بابلو سارابيا – راؤول دي توماس – داني أولمو

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: توماس فاشليك

الدفاع: ديفيد زيما – ياكوب باربيتش – أليس ماتيو

الوسط: فلاديمير كوفال – ميتشال ساديليك – توماس سوتشيك – ياروسلاف زيليني

الهجوم: ياكوب بيسيك – يان كوتشكا – أوندري لينجر

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