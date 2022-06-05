تشكيل مصر - محمد صلاح يقود الهجوم أمام غينيا في مباراة إيهاب جلال الأولى

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:49

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح في عمليات الإحماء قبل مواجهة مصر والسنغال - تصفيات كأس العالم

دفع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بـ محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي في التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وهي المباراة الأولى للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال.

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ويقود محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم دفاع منتخب مصر، بينما يحرس أبو جبل المرمى في ظل غياب محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ويلعب أيمن أشرف في الناحية اليمنى في ظل غياب أحمد فتوح الذي يعاني من الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: إمام عاشور – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز منتخب مالاوي على إثيوبيا في الجولة الأولى من المجموعة بهدفين لهدف.

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