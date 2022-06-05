تقرير: حال رحيل ماني.. ليفربول ينافس برشلونة على ضم رافينيا

كشفت صحيفة صنداي ميرور، عن اهتمام من ليفربول بالتعاقد مع رافينيا لاعب ليدز يونايتد.

واقترب ساديو ماني من الرحيل عن صفوف ليفربول الصيف الحالي حسب التقارير. (طالع التفاصيل)

ويعتبر يورجن كلوب من أشد المعجبين بلاعب ليدز يونايتد.

ومن المتوقع أن يطلب ليدز يونايتد 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه البرازيلي.

الصحيفة أشارت إلى أن ليفربول قد يُقحم لاعبه تاكومي مينامينو في الصفقة لمحاولة تسهيل الحصول على اللاعب.

ويعد برشلونة أحد أكبر المهتمين بضم رافينيا ولكن سعر اللاعب قد يكون العائق أمام الفريق الإسباني. (طالع التفاصيل)

وحدد ليدز يونايتد طلباته للتخلي عن لاعبه الصيف الحالي. (طالع التفاصيل) .

ابن الـ25 عاما شارك في 35 مباراة هذا الموسم مع ليدز يونايتد سجل خلالها 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

طالع أيضا..

صلاح يعد برشلونة؟

اجتماع طارئ في الزمالك

تكريم محمد صلاح

ماني: كنت أمزح!