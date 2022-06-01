أثليتك: ليفربول يحدد سعر ماني.. وتغييرات قادمة في الوسط والهجوم

أصبح رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول أقرب من أي وقت مضى مع رغبة اللاعب في خوض تحد جديد.

ذا أثليتك كشف أن ليفربول سيطلب الحصول على 42.5 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) للتخلي عن اللاعب وليس 30 مليون يورو كما يتم الترويج له في ألمانيا مع مفاوضات بايرن ميونيخ للتعاقد مع ماني.

دعم ليفربول هجومه في الشتاء بالتعاقد مع لويس دياز ولكن مع رحيل أوريجي واقتراب رحيل ماني فلابد من تدعيم جديد وهو ما يتولى مهمته المدر الرياضي الجديد جوليان وارد.

ويتوقع ليفربول وجود اهتمام من أكثر من ناد بضم لاعبه الياباني تاكومي مينامينو الذي تألق بشكل واضح في بطولتي الكأس الموسم الماضي.

أجرى كبار الشخصيات في آنفيلد مفاوضات مع كيليان مبابي للانتقال في صفقة انتقال حر ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أنهم لا يستطيعون المنافسة ماليا على الصفقة مع باريس سان جيرمان وريال مدريد.

الثنائي جوناثان ديفيد وجارود بوين تواجدوا في القائمة المختصرة للنادي من قبل ولكن دون أي خطوات أخرى.

وسيحصل يورجن كلوب على الوافد الجديد فابيو كارفاليو ولن يكون هناك أي نية لإعارته.

فابيو كارفاليو.. نحو إضافة المزيد من الذكاء في وسط ليفربول

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بالإضافة إلى صلاح وماني، سيدخل كلا من روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين في العام الأخير من عقودهم.

فيرمينو حريص على البقاء على الرغم من فقدانه مكانته كلاعب أساسي بعد تأثيرات ديوجو جوتا ثم لويس دياز.

خط الوسط

يأمل ليفربول في الاتفاق على تمديد مع كيتا، بينما يعتمد مستقبل أوكسليد تشامبرلين على ما إذا كان يدفع باتجاه الانتقال.

لم يلعب تشامبرلين كثيرا هذا الموسم مع ليفربول وسيكون النادي مستعدا لسماع العروض.

جيمس ميلنر أصبح لاعبا حرا الآن ويدرس ما إذا كان سيبقى في آنفيلد لمدة عام واحد أو متابعة خطوة تضمن له المزيد من دقائق اللعب.

يحظى جود بيلينجهام بإعجاب على نطاق واسع ولكن هناك قبول بأنه قد يكون من الصعب الفوز باللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 18 عاما هذا الصيف بالنظر إلى أن دورتموند خسر هالاند بالفعل وسيتكلف الأمر أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني.

حظى أوريلين تشواميني لاعب موناكو البالغ من العمر 22 عاما باهتمام كبير في ليفربول ولكن النادي يعتقد أنه مقدر له الانضمام إلى ريال مدريد مع اهتمام باريس سان جيرمان أيضا.

الدفاع وحراسة المرمى

أصبح من المؤكد رحيل لوريس كاريوس كلاعب حر الصيف الحالي مع انتهاء تعاقده.

أنهى كلا من ناثانيل فيليبس ونيكو ويليامز وبن ديفيز وبن وودبيرن وشي أوجو وسب فان دين بيرج إعارتهم ومن غير المتوقع أن يتواجد أحدهم في خطط كلوب الموسم المقبل.

ساهم فيليبس وويليامز في صعود بورنموث وفولام للدوري الممتاز وهو ما يعزز من قيمتهما وسيطلب ليفربول 15 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أيا منهما.

يتطلع ليفربول لإتمام صفقة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني للمراهق من أبردين كالفن رامزي. سيصبح ظهير اسكتلندا تحت 21 عاما بديلا لترينت ألكسندر-أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

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