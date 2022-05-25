سكاي: برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم رافينيا
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 12:10
كتب : FilGoal
يستعد برشلونة للعمل على أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.
رافينيا
النادي : ليدز يونايتد
بحسب شبكة سكاي سبورتس، فمن المتوقع أن يبدي برشلونة اهتمامه رسميا بضم رافينها لاعب ليدز يونايتد في الأيام المقبلة.
ونجح رافينيا في البقاء مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة بعد أن واجه شبح الهبوط طوال الموسم.
وكشفت سكاي سبورتس أن اللاعب سيكون متفتحا على الانتقال للفريق الكتالوني.
رافينيا شارك في 36 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.
يذكر أن ابن الـ25 عاما انتقل لصفوف ليدز يونايتد قادما من ستاد رين الفرنسي ليسجل 17 هدفا ويصنع 12 آخرين في 67 مباراة.
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