سكاي: برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم رافينيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

يستعد برشلونة للعمل على أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

بحسب شبكة سكاي سبورتس، فمن المتوقع أن يبدي برشلونة اهتمامه رسميا بضم رافينها لاعب ليدز يونايتد في الأيام المقبلة.

ونجح رافينيا في البقاء مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة بعد أن واجه شبح الهبوط طوال الموسم.

أخبار متعلقة
أنشيلوتي: أصدقائي في ميلان طالبوني بمنع ليفربول من الوصول للسابعة في غياب صلاح.. الإعلان عن المرشحين لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا

وكشفت سكاي سبورتس أن اللاعب سيكون متفتحا على الانتقال للفريق الكتالوني.

رافينيا شارك في 36 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر أن ابن الـ25 عاما انتقل لصفوف ليدز يونايتد قادما من ستاد رين الفرنسي ليسجل 17 هدفا ويصنع 12 آخرين في 67 مباراة.

اقرأ أيضا

بنزيمة يرد على صلاح

النني يكشف الأسرار بعد التجديد مع أرسنال

تطورات تذاكر جماهير الأهلي في نهائي إفريقيا

ريال مدريد يحاول خطف صفقة برشلونة

رافينيا برشلونة الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج: هذه هي فلسفتي التدريبية.. وأتطلع لمواجهة جوارديولا في غياب صلاح.. الإعلان عن المرشحين لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي تين هاج: أستهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن
أخر الأخبار
تقارير: الزمالك يحذر جالاتا سراي بشأن تفعيل بند مصطفى محمد 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة لاعب الموسم في ريال مدريد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
تين هاج: هذه هي فلسفتي التدريبية.. وأتطلع لمواجهة جوارديولا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خالد رفعت: لا نية لتخفيض عدد الأندية.. وندرس اقتراحات الحد من تنقل المدربين 44 دقيقة | الكرة المصرية
لمواجهة الزمالك.. رئيس الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - حكام أوروبا المشاركين في كأس العالم خارج المرشحين لإدارة القمة 57 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم رافينيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الوداد: الأهلي الأقرب للتتويج بنهائي دوري الأبطال رغم إقامته بالمغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك