مرتضى: اجتماع طارئ ومؤتمر صحفي في الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد مرتضى الاجتماع في تمام العاشرة والنصف صباحا، رفقة جميع أعضاء مجلس الإدارة.

على أن يعقد مرتضى مؤتمرا صحفيا في مكتبه بمقر النادي عقب نهاية الاجتماع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر يوم 13 يونيو الجاري في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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