ماني يوضح تصريحاته الجدلية حول مغادرة ليفربول: كنت أمزح!

أوضح ساديو ماني نجم ليفربول تصريحاته الجدلية حول الرحيل من النادي الإنجليزي هذا الصيف.

قبل يومين، ألمح ماني إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وقال ماني في تصريحات نشرتها جريدة ميل: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل مكان".

وأضاف "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي".

وشدد "فيما يتعلق بالمستقبل ، سنرى".

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

فقد قال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وأضاف "سترون بأنفسكم ما سيحدث. الأفضل قادم".

ويأتي ذلك بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل العقد بين بايرن والنجم السنغالي.

وبحسب المصدر ذاته، سيوقع ماني على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي في يونيو 2025 براتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

ويعد هذا الراتب أكبر من راتبه الحالي في ليفربول بصورة واضحة، في عقده الذي ينتهي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على الصعيد الدولي توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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