مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا.. ومحاضرة فنية من فيريرا

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ووصل شيكابالا إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

واكتفى شيكابالا بأداء التدريبات التأهيلية وبعدها أدى وحدة تدريبية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة فنية إضافية للرباعي يوسف إبراهيم "أوباما" ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف "روقا".

وحرص فيريرا على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين وجه خلالها بعض التعليمات الفنية والخططية لتنفيذها خلال المران، كما شرح بعض الأدوار الفنية المطلوبة منهم والخاصة بالتحركات داخل الملعب .

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر يوم 13 يونيو الجاري في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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