بنشرقي يعود لتدريبات الزمالك

الأحد، 05 يونيو 2022 - 18:33

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - علي فوزي - الزمالك - إنبي

عاد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك للمشاركة مرة أخرى في تدريبات فريقه الجماعية بعد حصوله على إجازة.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحصل بنشرقي على إجازة بسبب توقف الدوري خلال الأجندة الدولية قضاها خارج مصر.

وشارك بنشرقي في تدريبات الزمالك الجماعية بعد نهاية البرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني.

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ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا في تجهيز اللاعب بشكل جيد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأنهى بنشرقي فترة الإجازة الخاصة به يوم الخميس الماضي الذي عاد فيه إلى مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر يوم 13 يونيو الجاري في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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