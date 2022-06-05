أحمد مدبولي لاعب الشهر في الإسماعيلي
الأحد، 05 يونيو 2022 - 18:15
كتب : بسام أبو بكر
أعلن الإسماعيلي عن فوز أحمد مدبولي لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب عن شهر مايو الماضي.
أحمد مدبولي
النادي : الإسماعيلي
وقرر حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي استحداث هذه الجائزة، من أجل خلق منافسة بين اللاعبين في الفريق على الظهور بشكل جيد.
وسلم عبد ربه الجائزة لمدبولي بجانب مبلغ مالي وسط احتفال باللاعب من قبل باقي الفريق.
وخلال شهر مايو لعب الإسماعيلي ضد كل من المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.
وسجل مدبولي هدفا في شباك المصري خلال مباريات شهر مايو.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.
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