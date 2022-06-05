أحمد مدبولي لاعب الشهر في الإسماعيلي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 18:15

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

أعلن الإسماعيلي عن فوز أحمد مدبولي لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب عن شهر مايو الماضي.

أحمد مدبولي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقرر حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي استحداث هذه الجائزة، من أجل خلق منافسة بين اللاعبين في الفريق على الظهور بشكل جيد.

وسلم عبد ربه الجائزة لمدبولي بجانب مبلغ مالي وسط احتفال باللاعب من قبل باقي الفريق.

أخبار متعلقة
تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي

وخلال شهر مايو لعب الإسماعيلي ضد كل من المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.

وسجل مدبولي هدفا في شباك المصري خلال مباريات شهر مايو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

تكريم خاص لـ صلاح

مصر أمام غينيا.. لتجنب ما لم يحدث منذ 46

الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا

الكشف عن زي منتخب مصر في التوقف الدولي

رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي

الإسماعيلي أحمد مدبولي الدوري المصري
نرشح لكم
جورفان فييرا مدربا لـ إنبي مباشر تصفيات إفريقيا - مصر ضد غينيا تشكيل مصر - محمد صلاح يقود الهجوم أمام غينيا في مباراة إيهاب جلال الأولى الإسماعيلي يفوز علي منتخب دمياط بسداسية ودية الدرجة الثانية - رمزي صالح مشرفا على الكرة في نادي بروكسي مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا.. ومحاضرة فنية من فيريرا بنشرقي يعود لتدريبات الزمالك مرتضى: اجتماع طارئ ومؤتمر صحفي في الزمالك
أخر الأخبار
مباشر دوري الأمم الأوروبية - التشيك ضد إسبانيا.. البرتغال ضد سويسرا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يتولى قيادة زد 24 دقيقة | الدرجة الثانية
التشكيل – رونالدو يعود لهجوم البرتغال أمام سويسرا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
جورفان فييرا مدربا لـ إنبي 31 دقيقة | الكرة المصرية
انتهى انتظار 64 عاما.. ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل إلى كأس العالم 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – آر.دي.تي يقود هجوم إسبانيا.. وثنائي وست هام في التشيك 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر تصفيات إفريقيا - مصر ضد غينيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - محمد صلاح يقود الهجوم أمام غينيا في مباراة إيهاب جلال الأولى 45 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك