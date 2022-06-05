تنس - الرابعة عشر.. نادال يستعيد عرش رولان جاروس

حصد رافاييل نادال لقب بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس للمرة رقم 14 في مسيرته، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود.

ورفع نادال رصيده إلى 22 لقبًا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في التنس.

واكتسح نادال منافسه رود بثلاثة مجموعات دون مقابل تفاصيلها 6-3، 6-3، 6-0.

ليصل نادال إلى اللقب 14 في بطولته المفضلة رولان جاروس بعد: 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2017، 2018، 2019، 2020.

وعزز نادال رقمه القياسي في بطولات الجراند السلام ورفعه إلى 22، بعد أن فاز بـ ويمبلدون مرتين، وبـ أمريكا المفتوحة 4 مرات، وبـ أستراليا مرتين.

واستعاد نادال لقب رولان جاروس بعد أن خسره الموسم الماضي في نصف النهائي أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتغلب نادال في طريقه نحو لقب نسخة 2022 على الأسترالي جوردان تومسون، والفرنسي كورنتان موتيه، والهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، ودجوكوفيتش، والألماني أليكساندر زفيريف، قبل أن يكتسح النرويجي رود.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

ويتفوق نادال في بطولات الجراند سلام على السويسري روجير فيدرير والصربي دجوكوفيتش صاحبي العشرين لقبًا لكلٍ منهما.

ولم يخسر نادال أي نهائي خاضه في منافسات رولان جاروس بواقع 14 نسخة.

وشهدت المباراة حضور فيليبي السادس ملك إسبانيا، وهاكون أمير النرويج.

وخاض النرويجي رود (23 عامًا) المصنف الثامن عالميًا أول نهائي في مسيرته ببطولات الجراند سلام.

وانتشرت صورة لـ رود أثناء حضوره نهائي رولان جاروس في طفولته الذي توج به نادال عام 2013، قبل أن تمر السنوات ويواجه اللاعب الذي تابعه في صغره.

وتزامن تتويج نادال بلقبه الـ 14 في بطولته المفضلة، مع تتويج فريقه المفضل ريال مدريد بلقبه الـ 14 أيضًا في دوري أبطال أوروبا بطولته المفضلة.

وحضر نادال نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس قبل أسبوع بين ريال مدريد وليفربول.

Congratulations on this historic feat, @RafaelNadal. It's an honour being able to enjoy a great madridista and honorary club member as the best tennis player of all-time. Congratulations on your 22nd Grand Slam, your 14th @rolandgarros title, without doubt a magic number in 2022. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 5, 2022

وتلقى نادال العضو الشرفي في ريال مدريد تهنئة فورية من النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسلّمت بيلي جين كينج أسطورة التنس النسائي الجوائز لـ نادال ورود خلال مراسم التتويج.

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