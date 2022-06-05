ساليبا يعلن عودته إلى أرسنال

أعلن ويليام ساليبا لاعب أرسنال المعار إلى مارسيليا عودته إلى الفريق اللندني هذا الصيف.

ساليبا لعب الموسم المنصرم مع مارسيليا على سبيل الإعارة وقدم مستويات جيدة.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات لقناة TF1: "سأعود مع ارسنال، أمامي عامين في عقدي، أنا أنتمي إلى المدفعجية".

وأضاف "لم أشارك في أي مباراة ولكني أريد أن أظهر لهم أنني أستطيع اللعب لهذا النادي الرائع".

ساليبا صاحب الـ21 عاما انضم إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان في صيف 2019 بمبلغ 30 مليون يورو.

وأعير اللاعب في نفس الموسم إلى سانت إيتيان قبل أن ينضم إلى أرسنال في يونيو 2020.

وفي يناير 2021 أعير إلى نيس وأكمل مع الموسم.

ثم تم إعارته للمرة الثالثة في الموسم الماضي إلى مارسيليا.

وخاص ساليبا 52 مباراة مع مارسيليا في موسم 2021-2022 ولفت الأنظار إليه.

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