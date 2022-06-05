مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 11:44

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد المغربي

يقترب السوبر الإفريقي للأندية لإقامته في المغرب بين الوداد بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وتم تحديد يوم السادس من أغسطس المقبل لإقامة السوبر الإفريقي وهناك استقرار داخل الاتحاد الإفريقي (كاف) لأن يقام في المغرب.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "هناك استقرار داخل كاف لإسناد المغرب استضافة كأس السوبر وذلك بعد انتهاء الاتفاق مع قطر".

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وأضاف "الاتفاق مع قطر كان على الأربعة أعوام الماضية، والنسخة الحالية طرفيها من المغرب".

وكشف المصدر "تقام مباراة السوبر بين الوداد ونهضة بركان في السادس من أغسطس المقبل".

وأوضح "حال تم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة المغرب لمباراة السوبر سيتم إقامتها على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط".

وتابع "تم الاستقرار على ذلك الملعب بصفته ليس ملعبا لأحد طرفي المباراة".

واختتم تصريحاته "سنسمح للأندية باللعب بقائمة الموسم الجديد خاصة وأن المباراة ستكون خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وكان نهضة بركان قد حقق لقب الكونفدرالية على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي، بينما الوداد فاز بلقب دوري الأبطال على حساب الأهلي.

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